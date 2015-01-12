​Игорь Пономарев вместе с семьей переезжает в Баку

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Единственный олимпийский чемпион Азербайджана по футболу Игорь Пономарев собирается переехать из Швеции, где он жил в последнее время, в Баку. Об этом агентству Report сообщил сам бывший футболист.

И.Пономарев сообщил, что вместе с семьей намерен вернуться на Родину. Однако, он добавил, что в связи с перегруженностью работой его сын Анатолий Пономарев не сможет постоянно находиться в Баку. 55-летний специалист, не назвав дату возвращения и ее цель, сказал, что он в курсе того, что АФФА создает Тренерский комитет. Однако, он отметил, что никаких конкретных предложений по поводу работы пока не получал.