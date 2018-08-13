Игорь Пономарев: В матче против БАТЭ “Карабах” обладает психологическим преимуществом

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ “Руководство клуба связалось со мной и предложило мне место в Наблюдательном Совете. В целом, я согласился”.

Об этом Report заявил член Наблюдательного Совета футбольного клуба “Сабах” Игорь Пономарев.

58-летний специалист отметил, что по мере возможностей будет посещать матчи команды: “В связи с моим проживанием в Швеции я не могу посещать все матчи. Мое обязательство в клубе связано со спортивными вопросами. Мы не обсуждали мое содействие привлечению футболистов в состав клуба “Сабах”. Команда только вышла в ряды элиты. Пока мы решаем в каком направлении двигаться. Пока мне трудно говорить об уровне чемпионата, потому что пока первый тур”.

Пономарев оценил и шансы “Карабаха” – команды, которую он возглавлял в сезоне 2004/2005, в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

Oн заявил, что несмотря на поражение агдамского клуба БАТЭ со счетом 0:1, шансы “Карабаха” выйти в плей-офф в Беларуси достаточно велики: “В первой встрече был зафиксирован шаткий счет. В Беларуси можно достичь необходимого результата и выйти в следующий этап. 1:0 – не очень большой счет. В этом контексте “Карабах” обладает психологическим преимуществом в ответной встрече с БАТЭ”.