​Игорь Пономарев: Азербайджан - фаворит группы - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с членом Наблюдательного совета клуба "Сабах", экс-главным тренером сборной Азербайджана Игорем Пономаревым.

- Сборная Азербайджана попала в 1-ю группу Лиги наций УЕФА вместе с Кипром, Черногорией и Люксембургом. Как Вы расцениваете шансы нашей сборной?

- Нормально. Мы попали в группу, из которой сможем выйти. Независимо от состава группы, важно настраиваться на победу в каждом матче. Мы сможем противостоять нашим противникам и выйти триумфаторами. Полагаю, у нас есть потенциал для этого.

- Какая по-Вашему мнению команда является фаворитом группы?

- Сборная Азербайджана!

- Понятно, что мы должны выступать с оптимистичными прогнозами. Но какова реальность?

- То, о чем я говорю, и есть реальность!

- А Вы справились бы с этим?

- Разумеется, но для этого нужно заручиться доверием.

- Однако вам не доверились в клубе "Сабах", членом Наблюдательного Совета которого вы являетесь...

- Я неоднократно отмечал, что пришел в "Сабах" на помощь, что и сделал. Вот вы сказали о недоверии. А ведь я не был в футболе 10 лет и тем не менее, мне доверили команду. Просто никто не ожидал, что все сложится столь удачно.

- Получается, Вы отработали до назначения нового главного тренера или же вам не оказали доверия...

- С первого дня я заявил о том, что заключил контракт на 3 месяца и буду участвовать в переговорах с новым тренером, а также окажу всяческое содействие. Но это дело затянулось, а я больше не мог совмещать две работы. Поэтому предложил поскорее привлечь в состав нового главного тренера. Меня связывают хорошие отношения с руководством клуба "Сабах" и футболистами. Наша дружба продолжается и поныне, за что благодарю всех, кто так или иначе задействован в работе клуба.

- Если бы руководство клуба доверило Вам должность главного тренера "Сабах", остались бы?

- У нас была договоренность, к тому же у меня свой бизнес в Испании.

- Как Вы расцениваете нынешнее выступление команды?

- Хорошо. Команда набирает очки, есть хорошие футболисты. Все в порядке.

- Если команда "Сабах" не пробьется в еврокубки, вы не сочтете этот результат удовлетворительным?

- Трудно что-то сказать. Команда и главный тренер новые, пока приноравливаются друг к другу. Всему свое время.