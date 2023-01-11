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IFFHS объявила состав символической сборной 2022 года

IFFHS объявила состав символической сборной 2022 года Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила символическую сборную 2022 года.
Футбол
11 января 2023 г. 10:04
IFFHS объявила состав символической сборной 2022 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила состав символической сборной 2022 года.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт IFFHS, символическая сборная составлена по схеме 4-3-3 (4 защитника, 3 полузащитника и 3 нападающих).

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия/"Реал");

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко/ПСЖ), Йошко Гвардиола (Хорватия/"Лейпциг"), Вирджил ван Дейк (Нидерланды/"Ливерпуль"), Альфонсо Дэвис (Канада/"Бавария");

Полузащитник: Лука Модрич (Хорватия/"Реал"), Кевин Де Брёйне (Бельгия/"Манчестер Сити"), Лионель Месси (Аргентина/ПСЖ);

Форварды: Эрлинг Хааланд (Норвегия/"Манчестер Сити"), Карим Бензема (Франция/"Реал"), Килиан Мбаппе (Франция/ПСЖ).

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Версия на английском языке IFFHS announces Men’s World Team 2022
Версия на азербайджанском языке Ötən ilin simvolik komandası açıqlanıb

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