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IFFHS: Клубы "Зиря" и "Сабах" продвинулись в мировом рейтинге

IFFHS: Клубы "Зиря" и "Сабах" продвинулись в мировом рейтинге Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый мировой рейтинг клубов.
Футбол
10 июня 2024 г. 09:59
IFFHS: Клубы Зиря и Сабах продвинулись в мировом рейтинге

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый мировой рейтинг клубов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт IFFHS, в список из 507 команд вошли четыре представителя Азербайджана.

"Карабах" (183,75 очка) опустился на 5 строчек в мировом рейтинге и занял 53-е место. Клуб "Зиря" (62,25 очка) продвинулся на 15 позиций и занял 369-е место, "Сабах" (60,75 очка) поднялся на 17 строчек и занял 388-е место, а "Нефтчи" (59,25 очка) опустился на пять позиций и занял 403-е место.

Мировой рейтинг возглавляет "Манчестер Сити" (401 очко).

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Версия на азербайджанском языке Dünya reytinqi: "Qarabağ" və "Neftçi" geriləyib, "Sabah"la "Zirə" irəliləyib

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