IFFHS: "Карабах" повторил рекорд еврокубков

"Карабах" повторил рекорд еврокубков.

"Карабах" повторил рекорд еврокубков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Международную федерацию футбольной истории и статистики (IFFHS).

"Карабах" стал одной из пяти команд, забивших 4 гола в дополнительное время матча. Рекорд установлен в выездном матче против "Лудогорца" в III квалификационном раунде Лиги чемпионов (3:2 - в основное время).

До "Карабаха" этого добились 4 команды - германский "Штутгарт" (сезон 1973/1974), французский "Ланс" (1977/1978), кипрская "Омония" (2016/2017) и белорусское "Динамо" (Минск, 2018/2019).