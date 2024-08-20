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IFFHS: "Карабах" повторил рекорд еврокубков

IFFHS: "Карабах" повторил рекорд еврокубков "Карабах" повторил рекорд еврокубков.
Футбол
20 августа 2024 г. 10:55
IFFHS: Карабах повторил рекорд еврокубков

"Карабах" повторил рекорд еврокубков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Международную федерацию футбольной истории и статистики (IFFHS).

"Карабах" стал одной из пяти команд, забивших 4 гола в дополнительное время матча. Рекорд установлен в выездном матче против "Лудогорца" в III квалификационном раунде Лиги чемпионов (3:2 - в основное время).

До "Карабаха" этого добились 4 команды - германский "Штутгарт" (сезон 1973/1974), французский "Ланс" (1977/1978), кипрская "Омония" (2016/2017) и белорусское "Динамо" (Минск, 2018/2019).

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Версия на английском языке Qarabag equals record for most goals in extra time
Версия на азербайджанском языке IFFHS: "Qarabağ" avrokuboklarda rekordu təkrarlayıb

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