IFFHS: "Карабах" поднялся на 3 строчки в мировом рейтинге, "Нефтчи" - на 29

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила новый мировой рейтинг клубов.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила новый мировой рейтинг клубов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт IFFHS, в список из 403 команд попали два представителя Азербайджана.

"Карабах", занявший в прошлом месяце 73-е место (146,5 очка), поднялся на 70-е место, "Нефтчи" (57,5 оска) поднялся с 469-го на 398-е место.

Мировой рейтинг возглавляет недавний победитель английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Сити" (359 очков). На втором месте испанский "Реал" (332 очка), на третьем-итальянский "Интер" (281 очко).