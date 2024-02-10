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IFFHS: "Карабах" поднялся на 3 строчки в мировом рейтинге, "Нефтчи" - на 29

IFFHS: "Карабах" поднялся на 3 строчки в мировом рейтинге, "Нефтчи" - на 29 Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила новый мировой рейтинг клубов.
Футбол
10 февраля 2024 г. 10:05
IFFHS: Карабах поднялся на 3 строчки в мировом рейтинге, Нефтчи - на 29

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила новый мировой рейтинг клубов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт IFFHS, в список из 403 команд попали два представителя Азербайджана.

"Карабах", занявший в прошлом месяце 73-е место (146,5 очка), поднялся на 70-е место, "Нефтчи" (57,5 оска) поднялся с 469-го на 398-е место.

Мировой рейтинг возглавляет недавний победитель английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Сити" (359 очков). На втором месте испанский "Реал" (332 очка), на третьем-итальянский "Интер" (281 очко).

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Версия на азербайджанском языке IFFHS: "Qarabağ" dünya reytinqində 3, "Neftçi" 29 pillə irəliləyib

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