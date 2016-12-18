Ибрагимовичу в Китае готовы предложить контракт на 120 млн евро в год

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Китайское правительство готово финансировать трансфер футболиста английского "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича в один из местных клубов ради повышения популярности китайской суперлиги.

Как передает Report со ссылкой на британскую газету Daily Mail, что годовая зарплата шведа может составить порядка €120 млн в год.

Летом этого года клуб из Китая уже предлагал 35-летнему футболисту зарплату в 56 млн фунтов в год, но Ибрагимович предпочел продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне швед сыграл в 25 матчах во разных турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами.