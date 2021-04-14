Ибрагимовича могут отстранить от футбола

Ибрагимовичу грозит штраф в размере 100 тысяч евро

Форвард "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович может получить длительную дисквалификацию за участие в букмекерском бизнесе.

Как передает Report, об этом сообщает Aftonbladet.

По имеющимся данным, 40-летнему Ибрагимовичу принадлежат 10% букмекерской конторы Bethard. Согласно правилам ФИФА, футболист не может участвовать в соревнованиях, если имеет интересы в букмекерском бизнесе.

Ибрагимовичу грозит штраф в размере 100 тысяч евро и отстранение от любой футбольной деятельности на срок до трех лет.

Ибрагимович недавно вернулся в сборную Швеции и принял участие в старте отбора ЧМ-2022. Ожидается, что Златан будет в заявке команды на Евро-2020.