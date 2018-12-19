Ибрагимович заключил новый контракт с Лос-Анджелес Гэлакси

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заключил новый контракт с американским клубом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Лос-Анджелес Гэлакси". 37-летний шведский футболист будет выступать за американскую команду в 2019 году.

"Мы рады заключить со Златаном новый контракт. Он показал свою важность для клуба в минувшем сезоне, и мы с нетерпением ждём его выступлений за команду в следующем сезоне. Со Златаном мы продолжим улучшать игру команды в межсезонье", — отметил генеральный директор "Лос-Анджелес Гэлакси" Деннис Те Клосе.

Ибрагимович перешёл в "Лос-Анджелес Гэлакси" в марте 2018 года из "Манчестер Юнайтед". В минувшем сезоне он провёл 27 матчей в чемпионате MLS, стал автором 22 забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.