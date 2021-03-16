Ибрагимович вернулся в сборную Швеции

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции.

Как сообщает Report, 39-летний форвард приедет в расположение команды впервые с 2016 года.

Ибрагимович попал в расширенный состав команды Янне Андерссона на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

"Возвращение бога", – написал Ибрагимович в твиттере, отметив шведскую федерацию футбола.

Сборная Швеции на старте отборочного турнира чемпионата мира сыграет с командами Грузии (25 марта дома) и Косова (28 марта в гостях). Также сборная проведет товарищеский матч против команды Эстонии (31 марта дома).