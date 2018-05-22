Ибрагимович ударил соперника по голове и был удален с поля - ВИДЕО

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович получил прямую красную карточку за удар ладонью по голове соперника.

Как сообщает Report, инцидент произошел в концовке первого тайма матча 12-го тура MLS против команды «Монреаль Импэкт».

Полузащитник канадской команды Майкл Петрассо наступил на ногу шведскому форварду, после чего Ибрагимович ударил ладонью по затылку соперника.

После просмотра видеоповтора эпизода главный арбитр матча принял решение удалить экс-игрока сборной Швеции. Петрассо получил желтую карточку.

Игра в меньшинстве не помешала «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграть «Монреаль» со счетом 1:0.