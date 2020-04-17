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Ибрагимович собирается продлить контракт с клубом

​Ибрагимович собирается продлить контракт с клубом

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий за футбольный клуб "Милан", собирается продлить контракт с итальянской командой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

По данным издания, 38-летний футболист останется в "Милане", если состав команды будет укреплен в ближайшее трансферное окно.

Напомним, что действующее соглашение Ибрагимовича рассчитано до 30 июня 2020 года. В сезоне-2019/20 Ибрагимович провел 10 матчей за "Милан" во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. 

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