Ибрагимович пропустит оба матча с "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Европы c "Манчестер Юнайтед" из-за травмы приводящей мышцы бедра.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Европы c "Манчестер Юнайтед" из-за травмы приводящей мышцы бедра.

Как передает Report со ссылкой на Goal, первый матч миланцев с "Манчестер Юнайтед" состоится 11 марта, ответная встреча пройдёт 18 марта.

Шведский форвард получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Италии с "Ромой" (2:1) и был заменён на 56-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел форвард Рафаэл Леау.

Сообщалось, что Ибрагимович испытывает проблемы с мышцами левого бедра. Он планировал отправиться в Сан-Ремо, где станет участником престижного музыкального фестиваля.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Златан Ибрагимович провёл пять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.