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    Ибрагимович получил трехматчевую дисквалификацию

    Он также выплатит стандартный в таких случаях штраф

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на три матча по решению Футбольной ассоциации Англии (FA).

    Как передает Report, он также выплатит стандартный в таких случаях штраф.

    Форварда наказали за эпизод в матче с «Борнмутом», закончившемся со счетом 1:1. Защитник Мингз наступил Ибрагимовичу на голову, за что впоследствии получил от шведа локтем в лицо.

    Ибрагимович пропустит кубковый матч с «Челси», а также игры с «Саутгемптоном» и «Мидлсбро» в чемпионате.

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