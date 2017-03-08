Ибрагимович получил трехматчевую дисквалификацию

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Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на три матча по решению Футбольной ассоциации Англии (FA).
Как передает Report, он также выплатит стандартный в таких случаях штраф.
Форварда наказали за эпизод в матче с «Борнмутом», закончившемся со счетом 1:1. Защитник Мингз наступил Ибрагимовичу на голову, за что впоследствии получил от шведа локтем в лицо.
Ибрагимович пропустит кубковый матч с «Челси», а также игры с «Саутгемптоном» и «Мидлсбро» в чемпионате.
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