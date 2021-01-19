Ибрагимович подтвердил переход Манджукича в "Милан"

39-летний шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович после победы в матче 18-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (2:0) высказался о возможной совместной игре за итальянский клуб с 34-летним хорватским форвардом Марио Манджукичем

39-летний шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович после победы в матче 18-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (2:0) высказался о возможной совместной игре за итальянский клуб с 34-летним хорватским форвардом Марио Манджукичем.

Как передает Report, об этом в своем Twitter написал журналист Фабрицио Романо.

"Марио Манджукич подписал контракт, он переходит в "Милан"… Так что, мы будем вдвоем пугать соперников!", — приводит слова шведа

Итальянские СМИ сообщали, что вчера, 18 января, Марио Манджукич завершил прохождение медицинского осмотра в "Милане". В ближайшее время должно последовать официальное объявление о подписании контракта с хорватом, находящимся в статусе свободного агента. Отмечалось, что Манджукич подпишет контракт до конца сезона-2020/2021 с возможностью продления ещё на год.

Бывший нападающий "Ювентуса" и "Баварии" является свободным агентом после того, как 5 июля 2020 года разорвал контракт с катарским клубом "Аль-Духаиль", за который в 10 встречах забил 1 гол.