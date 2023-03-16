Ибрагимович не будет играть в матче против сборной Азербайджана

Игрок сборной Швеции Златан Ибрагимович не будет играть в основном составе в матче против сборной Азербайджана в отборочном раунде ЕВРО-2024.

Игрок сборной Швеции Златан Ибрагимович не будет играть в основном составе в матче против сборной Азербайджана в отборочном раунде ЕВРО-2024.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

По его словам, 42-летний нападающий, приглашенный в сборную после годичного перерыва, будет запасным в ближайших матчах: "Я не вижу его в составе стартовой команды. Как и в "Милане", у него будет возможность выйти на поле на замену".

Отметим, что 24 марта сборная Швеции примет Бельгию, а 27 марта в Сольне - сборную Азербайджана.