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Ибрагимович не будет играть в матче против сборной Азербайджана

Ибрагимович не будет играть в матче против сборной Азербайджана Игрок сборной Швеции Златан Ибрагимович не будет играть в основном составе в матче против сборной Азербайджана в отборочном раунде ЕВРО-2024.
Футбол
16 марта 2023 г. 12:41
Ибрагимович не будет играть в матче против сборной Азербайджана

Игрок сборной Швеции Златан Ибрагимович не будет играть в основном составе в матче против сборной Азербайджана в отборочном раунде ЕВРО-2024.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

По его словам, 42-летний нападающий, приглашенный в сборную после годичного перерыва, будет запасным в ближайших матчах: "Я не вижу его в составе стартовой команды. Как и в "Милане", у него будет возможность выйти на поле на замену".

Отметим, что 24 марта сборная Швеции примет Бельгию, а 27 марта в Сольне - сборную Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İbrahimoviç Azərbaycan millisi ilə oyunda əsas heyətdə çıxış etməyəcək

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