Ибрагимович назвал лучшего игрока МЛС в истории

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович считает себя лучшим игроком в истории МЛС.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович считает себя лучшим игроком в истории МЛС.

Как передает Report , об этом сообщает ESPN.

«Очень благодарен МЛС, потому что они дали мне шанс почувствовать себя живым. Я был слишком хорош для этого турнира. Это и продемонстрировал. Я лучший из когда-либо игравших в МЛС. И это не мое эго или попытка выставить себя. Это правда.

Я хорошо провел время в лиге. Мне нравилось, как они работали, как занимались маркетингом. Думаю, что выступления в МЛС были лучшим способом вернуться после травмы. Я был в лучшей форме за всю историю», — сказал футболист.

Напомним, что Ибрагимович играл за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 по 2019 год. Всего он провел за команду 58 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 15 результативных передач.