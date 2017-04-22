Ибрагимович может завершить карьеру из-за травмы

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Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Шведский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович не только пропустит конец нынешнего сезона, но может и вообще завершить карьеру, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Причиной тому стала травма, полученная форвардом в игре Лиги Европы против "Андерлехта".

Медицинский штаб "МЮ" диагностировал у шведа разрыв крестообразных связок правого колена.

В одном из эпизодов 35-летний Ибрагимович не слишком удачно приземлился на правую ногу, и его колено буквально выгнулось против естественного положения.

Как сообщили медики, восстановление после подобных травм занимает от шести до девяти месяцев, так что Ибрагимович выбыл по меньшей мере на полгода, а то и до конца календарного года. При этом у шведа ближайшим летом заканчивается контракт с "Манчестером".