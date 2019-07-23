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Ибрагимович может быть дисквалифицирован за нанесение травмы сопернику - ФОТО - ВИДЕО

Ибрагимович может быть дисквалифицирован за нанесение травмы сопернику

Шведскому нападающему клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златану Ибрагимовичу грозит дисквалификация за то, что он сломал челюсть игроку команды соперника во время матча.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание The Mirror.

В матче регулярного чемпионата MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" со счетом 3:2 обыграл "Лос-Анджелес". Хет-триком в составе хозяев поля отметился капитан команды Златан Ибрагимович (8-я, 56-я и 70-я минуты). 37-летний швед в одном из игровых эпизодов ударом локтя сломал челюсть игроку "Лос-Анджелеса" Мохамеду эль-Мониру, которому предстоит операция.

По информации издания, руководство MLS проводит расследование инцидента. Ранее отмечалось, что защитник выбыл из строя до конца сезона.

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