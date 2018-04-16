Ибрагимович: Мои шансы сыграть на ЧМ-2018 высоки

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович намекнул, что поможет сборной Швеции на предстоящем чемпионате мира по футболу в России.

Как передает Report, об этом написал Ибрагимович на своей официальной странице в социальной сети "Твиттер".

"Мои шансы сыграть на ЧМ-2018 высоки", - написал он.

Златан выступал за национальную команду Швеции с 2001 по 2016 год. 36-летний форвард с 62 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной.

Напомним, Швеция на групповом этапе чемпионата мира сыграет с Германией, Мексикой и Южной Кореей.