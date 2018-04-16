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    Ибрагимович: Мои шансы сыграть на ЧМ-2018 высоки

    36-летний форвард с 62 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович намекнул, что поможет сборной Швеции на предстоящем чемпионате мира по футболу в России.

    Как передает Report, об этом написал Ибрагимович на своей официальной странице в социальной сети "Твиттер".

    "Мои шансы сыграть на ЧМ-2018 высоки", - написал он.

    Златан выступал за национальную команду Швеции с 2001 по 2016 год. 36-летний форвард с 62 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной.

    Напомним, Швеция на групповом этапе чемпионата мира сыграет с Германией, Мексикой и Южной Кореей.

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