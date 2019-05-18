​Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за стычку с вратарём

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS.

Как передает Report со ссылкой на Los Angeles Times, такое наказание наложено на форварда за стычку с вратарем «Нью-Йорк Сити» Шоном Джонсоном.

В концовке встречи, которую команда Ибрагимовича проиграла со счётом 0:2, швед пробил в перекладину, после чего голкипер подошёл к нему и начал толкать. Златан взял оппонента за шею, после чего тот завалился на газон. Пока неизвестно, понесёт ли какое-то наказание Джонсон.

В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович принял участие в 10 матчах чемпионата MLS, в которых стал автором девяти забитых мячей (4 — с пенальти), а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2019 года.