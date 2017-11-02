Ибрагим Шехич: "Карабах" будет бороться за 3 место, дающее право на участие в Лиге Европы

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "То, что мы сыграли в Мадриде с "Атлетико" вничью это одно, в целом, я все еще не могу поверить в то, что мы в групповом раунде Лиги чемпионов. Просыпаюсь и протираю глаза. Реальность это или нет, я не знаю".

Как сообщает Report, об этом в интервью сайту sportarena.hr заявил вратарь "Карабаха" Ибрагим Шехич, комментируя матч в Испании с "Атлетико", окончившийся ничьей в групповом этапе Лиги чемпионов (ЛЧ).

И. Шехич назвал цель "Карабаха" в Лиге чемпионов: "Ежедневно следим за всеми известными футболистами, знаем, кто такой Антуан Гризманн или Фернандо Торрес. Было важно показать себя с лучшей стороны. Мы уже полностью уверены в себе. "Карабах" будет бороться за 3 место, дающее право на участие в Лиге Европы".

Отметим, что после 4 туров "Рома" с 8 очками лидирует в Группе С. Английский клуб "Челси" имеет 7 очков, "Атлетико" - 3, "Карабах" - 2 очка. Коллективы, занявшие первые два места, выйдут в 1/8 финала. Обладатель третьего места продолжит борьбу в Лиге Европы.