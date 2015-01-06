I вице-президент АФФА Рауф Алиев удостоен диплома

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ I вице-президент АФФА, депутат Рауф Алиев удостоен диплома.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, Р.Алиев удостоен диплома за успехи, достигнутые в осуществлении и пропаганде массового футбола в Азербайджане и шаги на пути реализации и развития инфраструктуры проекта Международных открытых развлекательных футбольных школ.

Диплом официальному представителю федерации вручен со стороны "Cross Cultures Project Association".