У азербайджанского арбитра выявлен коронавирус - ЭКСКЛЮЗИВ

Танер Тунджер https://report.az/storage/news/be90cd93254ad96accf08b0e953f2010/034584d3-6ec2-461e-9faa-8ebd14c68dab_292.jpg

"Иса лечится в больнице уже 7 дней. Он чувствует себя хорошо".

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказал председатель Ассоциации футбольных арбитров города Карабюк (Турция) Танер Тунджер, касаясь заражения коронавирусом футбольного арбитра Любительской лиги Карабюка Исы Мамедова.

По его словам, вчера у молодого рефери взяли очередной анализ на коронавирус: "Он проходил обследование для выписки из больницы. Однако, вчера был воскресный день, поэтому какой-либо информации по этому поводу не дали. Мы ждем новостей, если все будет в порядке, его выпишут".

Иса Мамедов

"У Исы было затрудненное дыхание. Его госпитализировали. Первый тест на COVID-19 оказался отрицательным. Следующий - положительным. Сейчас его состояние нормальное, только осталась незначительная одышка", - сказал Т.Тунджер.