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У азербайджанского арбитра выявлен коронавирус - ЭКСКЛЮЗИВ

I тест арбитра оказался отрицательным, II- положительным

Танер Тунджер

"Иса лечится в больнице уже 7 дней. Он чувствует себя хорошо". 

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказал председатель Ассоциации футбольных арбитров города Карабюк (Турция) Танер Тунджер, касаясь заражения коронавирусом футбольного арбитра Любительской лиги Карабюка Исы Мамедова. 

По его словам, вчера у молодого рефери взяли очередной анализ на коронавирус: "Он проходил обследование для выписки из больницы. Однако, вчера был воскресный день, поэтому какой-либо информации по этому поводу не дали. Мы ждем новостей, если все будет в порядке, его выпишут". 

Иса Мамедов

"У Исы было затрудненное дыхание. Его госпитализировали. Первый тест на COVID-19 оказался отрицательным. Следующий - положительным. Сейчас его состояние нормальное, только осталась незначительная одышка", - сказал Т.Тунджер. 

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