"Хязяр Лянкяран" отстранен от членства в Ассоциации европейских клубов

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Изменился состав членов Ассоциации европейских клубов (ECA).

Как сообщает Report, число представителей Азербайджана сократилось до трех.

Это произошло после отстранения от членства в Ассоциации "Хязяр Лянкяран". В прошлом году из ECA был исключен "Баку", его место занял "Карабах". Оба клуба уже не представлены в профессиональной футбольной лиге Азербайджана.

"Карабах" в настоящее время является чрезвычайным членом, а AZAL и "Нефтчи" - ассоциативными членами ассоциации.

Отметим, что в ECA входят 220 членов из 53 национальных ассоциаций.