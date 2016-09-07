 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Хязяр Лянкяран" отстранен от членства в Ассоциации европейских клубов

    В Ассоциации остались 3 азербайджанских представителя

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Изменился состав членов Ассоциации европейских клубов (ECA).

    Как сообщает Report, число представителей Азербайджана сократилось до трех.

    Это произошло после отстранения от членства в Ассоциации "Хязяр Лянкяран".  В прошлом году из ECA был исключен "Баку", его место занял "Карабах". Оба клуба уже не представлены в профессиональной футбольной лиге Азербайджана. 

    "Карабах" в настоящее время является чрезвычайным членом, а AZAL и "Нефтчи" - ассоциативными членами ассоциации. 

    Отметим, что в ECA входят 220 членов из 53 национальных ассоциаций. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi