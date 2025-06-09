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Хвичу Кварацхелия и еще одного грузинского футболиста ограбили во Франции

Хвичу Кварацхелия и еще одного грузинского футболиста ограбили во Франции 09:21 Футболисты сборной Грузии Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили ограблены во Франции.
Футбол
9 июня 2025 г. 09:40
Хвичу Кварацхелия и еще одного грузинского футболиста ограбили во Франции

Футболисты сборной Грузии Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили ограблены во Франции.

Report со ссылкой на "Geo Team" сообщает, что у обоих игроков были украдены золотые украшения, сумки и часы.

Инцидент произошел, когда футболисты отдыхали с семьями в Каннах. Сами спортсмены не пострадали.

Отметим, что Хвича Кварацхелия в сезоне 2024/2025 стал победителем Лиги чемпионов в составе ПСЖ. "Сент-Этьен", за который выступает Давиташвили, в прошлом сезоне завершил Лигу 1 на 17-м месте и вылетел в низшую лигу.

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Версия на азербайджанском языке Xviça Kvaratsxeliya və digər gürcü futbolçu Fransada qarət edilib

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