Хвичу Кварацхелия и еще одного грузинского футболиста ограбили во Франции

09:21 Футболисты сборной Грузии Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили ограблены во Франции.

Футболисты сборной Грузии Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили ограблены во Франции.

Report со ссылкой на "Geo Team" сообщает, что у обоих игроков были украдены золотые украшения, сумки и часы.

Инцидент произошел, когда футболисты отдыхали с семьями в Каннах. Сами спортсмены не пострадали.

Отметим, что Хвича Кварацхелия в сезоне 2024/2025 стал победителем Лиги чемпионов в составе ПСЖ. "Сент-Этьен", за который выступает Давиташвили, в прошлом сезоне завершил Лигу 1 на 17-м месте и вылетел в низшую лигу.