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Хосепа Гвардиолу желают видеть на посту главного тренера сборной Нидерландов

Хосепа Гвардиолу желают видеть на посту главного тренера сборной Нидерландов Федерация футбола Нидерландов намерена предложить пост главного тренера сборной 51-летнему испанскому тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.
Футбол
23 января 2022 г. 06:48
Хосепа Гвардиолу желают видеть на посту главного тренера сборной Нидерландов
 Хосеп Гвардиола

Федерация футбола Нидерландов намерена предложить пост главного тренера сборной 51-летнему испанскому тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.

Как передает Report, об этом информирует The Sun.

Однако, как отмечает источник, это произойдет не ранее чем через 18 месяцев, когда у Гвардиолы истечет срок контракта с "горожанами". Этому может поспособствовать и тот факт, что представитель Хосепа - его брат Пере, недавно начал сотрудничать с нидерландским агентством SEG.

В настоящее время руководит сборной Нидерландов 70-летний специалист Луи ван Гал, вернувшийся к работе на этой должности уже в третий раз. Ранее он сменил Франка де Бура после провального чемпионата Европы-2020, а грядущий чемпионат мира-2022 в Катаре, с большой долей вероятности, станет последним турниром с национальной командой.

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