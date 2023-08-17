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Хосеп Гвардиола установил рекорд Суперкубка УЕФА

Хосеп Гвардиола установил рекорд Суперкубка УЕФА Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола установил рекорд в Суперкубке УЕФА.
Футбол
17 августа 2023 г. 03:50
Хосеп Гвардиола установил рекорд Суперкубка УЕФА

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола установил рекорд в Суперкубке УЕФА.

Как передает Report, он выиграл этот трофей с тремя разными командами. Ранее Гвардиола становился победителем Суперкубка УЕФА с "Баварией" и "Барселоной".

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА "Манчестер Сити" обыграл "Севилью" в серии пенальти (1:1 – основное время, 5:4 – в серии пенальти.

Отмечается, что известный специалист обошел наставника киевского "Динамо" Мирчу Луческу по количеству завоеванных трофеев и вышел на чистое второе место.

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Версия на азербайджанском языке Qvardiola UEFA Superkubokunun yeni rekorduna imza atıb

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