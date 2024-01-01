Хосеп Гвардиола поддержал идею подать в суд на ФИФА

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал идею профсоюза футболистов подать в суд на ФИФА.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал идею профсоюза футболистов подать в суд на ФИФА.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Daily Mail.

Такой шаг рассматривается из-за расширения всемирной организацией игрового календаря.

"Только игроки могут что-то изменить. Я уже говорил, что у нас слишком много матчей. Проблема в том, что летом у нас всего три недели отпуска — этого недостаточно, чтобы восстановиться. Взгляните на количество травм", - отметил Гвардиола.

На данный момент "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные испанца набрали 40 очков в 19 сыгранных матчах. "Горожане" отстают от лидирующего "Ливерпуля" на два очка.