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    Хосеп Гвардиола назвал "Ливерпуль" лучшей командой Европы и мира

    Матч Манчестер Сити - Ливерпуль состоится 3 января

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал семиочковое отставание от "Ливерпуля", с которым встретится в XXI туре Премьер-лиги Англии.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC Sport, 48-летний специалист считает своих соперников лучшей командой Европы и мира: "Мы хорошо справляемся. Единственная проблема в том, что, пожалуй, лучшая команда Европы, а может, мира - "Ливерпуль" - сейчас в лучшей форме, и мы должны это принять. Но мы должны играть в свою игру, продолжать работать, как мы делали это сегодня и в прошлом сезоне". 

    Отметим, что матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" начнется 3 января в 00:00 по бакинскому времени. Не проигравший в чемпионате "Ливерпуль" находится на первой строчке с 54 очками, а "Манчестер Сити" - на второй строчке с 47 очками. 

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