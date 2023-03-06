Хосе Алесио: Хотим завершить групповой этап на первом месте

"Мы уважаем соперника, но мы также прошли так много путей, чтобы одержать победу".

"Мы уважаем соперника, но мы проделали этот путь, чтобы победить".

Как сообщает Report, об этом главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Хосе Алесио да Силва сообщил официальному сайту Федерации перед матчем основного группового этапа ЧМ-2024 против Польши.

Бразильский специалист рассказал, что есть моменты, которые он хочет реализовать на поле во время последнего матча группы: "Хоть и немного, но мы поработали над ними. Мы потратили время на переход от обороны к атаке, на определенные тактические упражнения".

55-летний главный тренер сказал, что поляки также хорошо подготовились к предстоящей встрече: "В своих заявлениях каждый раз они отмечают, что хотят победить. Мы хорошо подготовлены к игре и хотим завершить групповой этап на первом месте".

Отметим, что матч Польша - Азербайджан состоится 7 марта.