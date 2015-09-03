​Хорваты оспорили решение УЕФА наказать сборную за вытоптанную на поле свастику

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Хорватский футбольный союз (HNS) оспорил в апелляционном комитете УЕФА решение контрольно-дисциплинарной и этической инстанции организации, согласно которому сборная Хорватии была лишена одного очка в отборочном цикле чемпионата Европы 2016 года.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Апелляция будет рассмотрена 17 сентября.

УЕФА в июле лишил сборную Хорватии одного очка в отборочном цикле чемпионата Европы 2016 года за вытоптанную свастику на газоне стадиона в Сплите. Помимо этого, хорваты, согласно решению, обязаны провести два следующих домашних матча при пустых трибунах, а национальная футбольная федерация оштрафована на 100 тысяч евро.

Вытоптанное изображение свастики на газоне стадиона в Сплите было замечено делегацией Федерации футбола Италии во время матча отборочного турнира ЧЕ-2016 с хорватами (1:1). Представители хорватской футбольной организации извинились за инцидент перед итальянцами, болельщиками и телезрителями, а также назвали произошедшее «недоразумением и позором». Свастика была вытоптана за день или два до матча, прошедшего 12 июня этого года.

Несмотря на снятие одного очка, Хорватия осталась лидером в отборочной группе H (13 очков). На втором месте находится Италия (12). Третьей идет Норвегия (10), четвертой — Болгария (8). Замыкают группу Азербайджан (4) и Мальта (1). Ближайший домашний матч сборная Хорватии проведет 10 октября против команды Болгарии. До этого хорваты сыграют в гостях с норвежцами и азербайджанцами.