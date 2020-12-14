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Хорватский тренер умер от коронавируса

Хорватский тренер умер от коронавируса Скончался известный хорватский тренер Отто Барич.
Футбол
14 декабря 2020 г. 02:01
Хорватский тренер умер от коронавируса
Отто Барич

Скончался известный хорватский тренер Отто Барич.

Как передает Report со ссылкой на сайт Хорватского футбольного союза, ему было 88 лет.

Он скончался в больнице в Загребе из-за осложнений после коронавируса.

Выступал за хорватские "Металац" и "Локомотиву". Как тренер известен по работе со сборными Хорватии, Албании и Австрии.

Тренировал "Штутгарт", "Казино" (Зальцбург), "Фенербахче", "Штурм", венский "Рапид", ЛАСК, "Локомотиву" и другие команды. Шестикратный чемпион Австрии, чемпион Хорватии, обладатель Кубка Югославии.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur baş məşqçi 88 yaşında koronavirusdan vəfat etdi

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