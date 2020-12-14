Хорватский тренер умер от коронавируса

Скончался известный хорватский тренер Отто Барич.

Скончался известный хорватский тренер Отто Барич.

Как передает Report со ссылкой на сайт Хорватского футбольного союза, ему было 88 лет.

Он скончался в больнице в Загребе из-за осложнений после коронавируса.

Выступал за хорватские "Металац" и "Локомотиву". Как тренер известен по работе со сборными Хорватии, Албании и Австрии.

Тренировал "Штутгарт", "Казино" (Зальцбург), "Фенербахче", "Штурм", венский "Рапид", ЛАСК, "Локомотиву" и другие команды. Шестикратный чемпион Австрии, чемпион Хорватии, обладатель Кубка Югославии.