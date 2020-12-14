Хорватский тренер умер от коронавируса

Скончался известный хорватский тренер Отто Барич.
Как передает Report со ссылкой на сайт Хорватского футбольного союза, ему было 88 лет.
Он скончался в больнице в Загребе из-за осложнений после коронавируса.
Выступал за хорватские "Металац" и "Локомотиву". Как тренер известен по работе со сборными Хорватии, Албании и Австрии.
Тренировал "Штутгарт", "Казино" (Зальцбург), "Фенербахче", "Штурм", венский "Рапид", ЛАСК, "Локомотиву" и другие команды. Шестикратный чемпион Австрии, чемпион Хорватии, обладатель Кубка Югославии.