Хорватский футболист Лука Модрич ответил на письмо тяжелобольной девочки

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на письмо девочки Селены, которая борется с тяжелой болезнью.

Как сообщает Report, капитан национальной команды Хорватии поблагодарил Селену за поддержку во время чемпионата мира — 2018 и пожелал ей сил в борьбе с недугом. Модрич приложил к письму свою игровую футболку сборной Хорватии.

Сборная Хорватии уступила французам в финале мундиаля. Модрич был признан лучшим игроком турнира.