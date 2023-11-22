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Хорватия вышла в финальную стадию ЕВРО-2024 по футболу

Хорватия вышла в финальную стадию ЕВРО-2024 по футболу Подведены итоги отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Футбол
22 ноября 2023 г. 01:39
Хорватия вышла в финальную стадию ЕВРО-2024 по футболу

Подведены итоги отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Как сообщает Report, сегодня завершились последние матчи 10-го тура в группах B, D и I.

Ранее в этих группах путевку в финальную стадию гарантировали сборные Франции, Нидерландов, Турции, Румынии и Швейцарии.

Выступающая в группе D сборная Хорватии обыграла Армению и завоевала право сыграть на ЕВРО-2024 в Германии.

ЕВРО-2024, отборочный этап
Х тур
21 ноября

Группа В
Гибралтар 0:6 Нидерланды
Греция 2:2 Франция
Очки: Франция – 22, Нидерланды – 18, Греция – 13, Ирландия – 6, Гибралтар – 0.

Группа D
Хорватия 1:0 Армения
Уэльс 1:1 Турция
Очки: Турция – 17, Хорватия – 16, Уэльс – 12, Армения – 8, Латвия – 3.

Группа I
Андорра 0:2 Израиль
Косово 0:1 Беларусь
Румыния 1:0 Швейцария
Очки: Румыния – 22, Швейцария – 17, Израиль – 15, Косово – 11, Беларусь – 12, Андорра – 2.

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