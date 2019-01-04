Кандидатуру хорватского специалиста предложили на пост главного тренера сборной Азербайджана

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Кандидатуру бывшего главного тренера хорватской команды "Динамо" (Загреб) Николы Юрчевича предложили на пост главного тренера сборной Азербайджана.

Как стало известно Report, не работающий в настоящее время 53-летний хорватский специалист заинтересован продолжить карьеру в сборной. Его кандидатура была выдвинута через менеджеров.

Н.Юрчевич в сборной Ховартии был товарищем по команде бывшего главного тренера сборной Азербайджана Роберта Просинечки. Он долгое время работал вместе с еще одним известным лицом хорватского футбола Славеном Биличем. Начавший в 2002 году работать главным тренером команды "Загреб" на родине бывший полузащитник в очередном сезоне руководил загребским "Динамо", а в 2005 году австрийским "Аустрия" и хорватским "Славен Белупо".

Ответим, что на заседании Исполнительного комитета АФФА в декабре прошлого года с учетом результатов сборной Азербайджана за последний год, с целью создать возможность уделять больше внимания деятельности клуба "Карабах" договор с главным тренером Гурбаном Гурбановым был расторгнут по обоюдному желанию.