Хорхе Сампаоли: "Карабах" - команда, которая больше всего владеет мячом в этом турнире

"Мы входим в напряженный график. Нам необходимо провести ротацию, чтобы выполнить все задачи. Наши игроки готовы играть, и мы уделяем всем должное внимание".

"Мы входим в напряженный график. Нам необходимо провести ротацию, чтобы выполнить все задачи. Наши игроки готовы играть, и мы уделяем всем должное внимание".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер французского клуба "Марсель" Хорхе Сампаоли на пресс-конференции перед матчем плей-офф Лиги конференций УЕФА против азербайджанского клуба "Карабах".

Аргентинский специалист отметил, что целью является знакомство с новым турниром: "Карабах" - команда, которая больше всего владеет мячом в этом турнире. Мы поставили цель победить завтра и в воскресенье. Нам нужно понять насколько мы можем продвинуться в этом турнире. Завтра и в воскресенье на поле выйдут лучшие игроки".

Встреча "Марсель" - "Карабах" состоится 17 февраля на стадионе "Велодром" и стартует в 00:00 по бакинскому времени. Ответный матч состоится 24 февраля в Баку.