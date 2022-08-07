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Холанд стал вторым игроком в истории "Ман Сити", оформившим дубль в дебютном матче

Холанд стал вторым игроком в истории "Ман Сити", оформившим дубль в дебютном матче Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал вторым игроком в истории клуба, оформившим дубль в своём дебютном матче английской Премьер-лиги.
Футбол
7 августа 2022 г. 23:38
Холанд стал вторым игроком в истории Ман Сити, оформившим дубль в дебютном матче

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал вторым игроком в истории клуба, оформившим дубль в своем дебютном матче английской Премьер-лиги.

Как передает Report со ссылкой на Opta Sports, ранее такого достижения добивался аргентинец Серхио Агуэро в 2011 году. Норвежец смог отличиться против "Вест Хэм Юнайтед".

Сначала на 36-й минуте встречи Эрлинг Холанд реализовал 11-метровый удар, пробив в притирку с левой штангой - голкипер полетел в противоположном направлении. На 65-й минуте встречи Холанд вышел один на один с вратарем после разрезающей передачи Кевина Де Брёйне: нападающий низом отправил мяч в сетку, установив итоговый счет матча - 2:0.

В свою очередь, Серхио Аугэро смог отличиться в 2011 году дублем против "Суонси Сити". Тот матч "горожане" выиграли со счетом 4:0.

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