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Холанд прошёл медосмотр для «Манчестер Сити»

Холанд прошёл медосмотр для «Манчестер Сити» Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прошёл медицинский осмотр для «Манчестер Сити».
Футбол
9 мая 2022 г. 22:02
Холанд прошёл медосмотр для «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прошёл медицинский осмотр для «Манчестер Сити».

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

По информации источника, о трансфере норвежского футболиста в английский клуб будет объявлено на текущей неделе. Контракт Холанда с «Манчестер Сити» будет рассчитан до июня 2027 года. Зарплата форварда в стане «горожан» составит 375 тыс фунтов стерлингов (около 440 тыс евро).

Напоним, что Холанд подписал контракт с «Боруссией» в начале 2020 года. За «Боруссию» Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах. Рыночная стоимость нападающего оценивается в 150 млн евро. Также на счету Холанда 17 матчей в составе сборной Норвегии.

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