Холанд прошёл медосмотр для «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прошёл медицинский осмотр для «Манчестер Сити».
По информации источника, о трансфере норвежского футболиста в английский клуб будет объявлено на текущей неделе. Контракт Холанда с «Манчестер Сити» будет рассчитан до июня 2027 года. Зарплата форварда в стане «горожан» составит 375 тыс фунтов стерлингов (около 440 тыс евро).
Напоним, что Холанд подписал контракт с «Боруссией» в начале 2020 года. За «Боруссию» Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах. Рыночная стоимость нападающего оценивается в 150 млн евро. Также на счету Холанда 17 матчей в составе сборной Норвегии.