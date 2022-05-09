Холанд прошёл медосмотр для «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прошёл медицинский осмотр для «Манчестер Сити».

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прошёл медицинский осмотр для «Манчестер Сити».

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

По информации источника, о трансфере норвежского футболиста в английский клуб будет объявлено на текущей неделе. Контракт Холанда с «Манчестер Сити» будет рассчитан до июня 2027 года. Зарплата форварда в стане «горожан» составит 375 тыс фунтов стерлингов (около 440 тыс евро).

Напоним, что Холанд подписал контракт с «Боруссией» в начале 2020 года. За «Боруссию» Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах. Рыночная стоимость нападающего оценивается в 150 млн евро. Также на счету Холанда 17 матчей в составе сборной Норвегии.