Хикмет Гаджиев в Агдаме сыграл в футбол с "Карабахом"

Футбольный клуб "Карабах" из Агдама, хорошо известный в Европе по участию в еврокубках, на протяжении предыдущих лет был командой-беженцем и базировался в Баку. Футболисты и тренеры "Карабаха" посетили единственно сохранившееся здание в городе, чудом уцел

Футбольный клуб "Карабах" из Агдама, хорошо известный в Европе по участию в еврокубках, на протяжении предыдущих лет был командой-беженцем и базировался в Баку. Футболисты и тренеры "Карабаха" посетили единственно сохранившееся здание в городе, чудом уцелевшую Джума мечеть Агдама, совершили намаз, могилу бывшего игрока и главного тренера "Карабаха", героя первой Карабахской войны, Национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова, а также поиграли на разрушенном стадионе "Имарет". Команда подняла на арене Кубок, который получила за победу в чемпионате Азербайджана.

Как передает Report, среди участников игры был Хикмет Гаджиев, помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики. Сделав первое касание мяча, он сыграл в футбол с "Карабахом".