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    Хиддинк отказался возглавить английский "Лестер"

    Тренер посчитал, что Шекспир справится со своими обязанностями

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Гус Хиддинк отказался возглавить английский футбольный клуб "Лестер".

    Как передает Report, об этом сообщил голландский специалист, которого цитирует британское издание Telegraph.

    После увольнения с поста главного тренера Клаудио Раньери, с которым "Лестер" впервые стал чемпионом Англии, клуб возглавил помощник итальянского специалиста Крэйг Шекспир.

    "Я ответил им отказом, - рассказал Хиддинк. - Я сказал им - почему бы вам не довериться его помощнику: Шекспир знает клуб, знает игроков. К счастью, я был прав".

    Под руководством Шекспира клуб одержал победы во всех четырех матчах чемпионата Англии и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух встреч испанскую "Севилью".

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