Хиддинк отказался возглавить английский "Лестер"

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Гус Хиддинк отказался возглавить английский футбольный клуб "Лестер".

Как передает Report, об этом сообщил голландский специалист, которого цитирует британское издание Telegraph.

После увольнения с поста главного тренера Клаудио Раньери, с которым "Лестер" впервые стал чемпионом Англии, клуб возглавил помощник итальянского специалиста Крэйг Шекспир.

"Я ответил им отказом, - рассказал Хиддинк. - Я сказал им - почему бы вам не довериться его помощнику: Шекспир знает клуб, знает игроков. К счастью, я был прав".

Под руководством Шекспира клуб одержал победы во всех четырех матчах чемпионата Англии и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух встреч испанскую "Севилью".