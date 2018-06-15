Хет-трик Роналду принес сборной Португалии ничью в матче ЧМ-2018 с командой Испании - ВИДЕО

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Сборная Испании не сумела победить национальную команду Португалии в матче первого тура группы B чемпионата мира–2018.

Как передает Report, встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.

Автором первого мяча стал нападающий португальцев Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на 4-й минуте. В середине тайма форвард Диего Коста сравнял счёт. До перерыва Роналду оформил дубль. В начале второй половины встречи Коста вновь сравнял счёт. На 58-й минуте защитник Хосе Игнасио Начо вывел Испанию вперёд. Точку в матче поставил Роналду, забивший со штрафного в концовке второго тайма.

Во втором туре сборная Испании встретится с Ираном в Казани, национальная команда Португалии в Москве сыграет с Марокко. Оба матча состоятся 20 июня.

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа B. 1-й тур

Португалия - 3:3 - Испания

1:0 – Роналду – 4 (пен), 1:1 – Коста – 24, 2:1 – Роналду – 44, 2:2 – Коста – 55, 2:3 – Начо – 58, 3:3 – Роналду – 88