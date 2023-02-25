Хет-трик Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду оформил хет-трик в выездном матче 18-го тура чемпионата страны с "Дамаком".

Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду оформил хет-трик в выездном матче 18-го тура чемпионата страны с "Дамаком".

Как сообщает Report , гости одержали победу со счётом 3:0.

На 17-й минуте после просмотра видеоповтора был назначен пенальти, который реализовал Криштиану Роналду. Спустя пять минут португальский нападающий забил второй гол, а на 44-й минуте отличился в третий раз, доведя счёт до разгромного.

Роналду перешёл в "Аль-Наср" в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 игрок начинал в "Манчестер Юнайтед", но позже покинул клуб из-за конфликта с руководством и тренером.

"Аль-Наср" набрал 43 очка в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии нынешнего сезона. Клуб возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым "Аль-Иттихад" на два очка. "Дамак" располагается на седьмой строчке первенства, набрав 22 очка.