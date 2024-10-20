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Хет-трик Месси помог "Интер Майами" разгромить "Нью-Инглэнд Революшн"

Хет-трик Месси помог "Интер Майами" разгромить "Нью-Инглэнд Революшн" "Интер Майами" в матче регулярного чемпионата МЛС (чемпионат США и Канады) разгромил на своем поле "Нью-Инглэнд Революшн".
Футбол
20 октября 2024 г. 07:25
Хет-трик Месси помог Интер Майами разгромить Нью-Инглэнд Революшн

"Интер Майами" в матче регулярного чемпионата МЛС (чемпионат США и Канады) разгромил на своем поле "Нью-Инглэнд Революшн".

Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 6:2.

В составе победителей хет-трик оформил Лионель Месси, дубль на счету Луиса Суареса, и ещё один гол в свой актив записал Бенха Кремаски. Отметим, что на счету Месси также одна результативная передача, а у Луиса Суареса – две.

За "Нью-Инглэнд Революшн" забивали Лука Лангони и Дилан Борреро.

Это последний матч "Интер Майами" в регулярном чемпионате МЛС, где команда досрочно стала чемпионом и вышла в плей-офф.

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Версия на азербайджанском языке Messinin het-triki və Suaresin dublu “İnter Mayami”yə böyükhesablı qələbə qazandırıb

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