Хет-трик Месси помог "Интер Майами" разгромить "Нью-Инглэнд Революшн"

"Интер Майами" в матче регулярного чемпионата МЛС (чемпионат США и Канады) разгромил на своем поле "Нью-Инглэнд Революшн".

"Интер Майами" в матче регулярного чемпионата МЛС (чемпионат США и Канады) разгромил на своем поле "Нью-Инглэнд Революшн".

Как сообщает Report , встреча завершилась со счетом 6:2.

В составе победителей хет-трик оформил Лионель Месси, дубль на счету Луиса Суареса, и ещё один гол в свой актив записал Бенха Кремаски. Отметим, что на счету Месси также одна результативная передача, а у Луиса Суареса – две.

За "Нью-Инглэнд Революшн" забивали Лука Лангони и Дилан Борреро.

Это последний матч "Интер Майами" в регулярном чемпионате МЛС, где команда досрочно стала чемпионом и вышла в плей-офф.