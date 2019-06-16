Хенрик Ларссон вновь возглавил "Хельсинборг"

Новым главным тренером "Хельсинборга" назначен Хенрик Ларссон. Как передаёт Report, об этом сообщается в официальном "твиттере" шведского клуба.

"Приятно вернуться в клуб, с которым тебя связывает прекрасная история. Я очень мотивирован, чтобы начать работать. Это фантастическая вдохновляющая задача, которая стоит перед нами, тренерами, игроками, всеми участниками ассоциации и, конечно, болельщиками, без них мы не справимся", — сказал Ларссон.

47-летний Ларссон ранее уже тренировал "Хельсинборг" с 2014 по 2016 год, а затем ушёл в отставку из-за того, что фанаты клуба напали на его сына-футболиста. По итогам того сезона "Хельсинборг" покинул высший шведский дивизион.

В нынешнем сезоне "Хельсинборг" занимает 14-е место в чемпионате Швеции.