Хеннинг Берг: Соперничество с "Карабахом" важно для нашего развития

"Занять место в группе - это шанс на материальную прибыль. Соперничество с такими командами, как "Карабах" (Азербайджан), "Базель" (Швейцария) и "Кайрат" (Казахстан) очень важно для нашего развития".

"Занять место в группе - это шанс на материальную прибыль. Соперничество с такими командами, как "Карабах" (Азербайджан), "Базель" (Швейцария) и "Кайрат" (Казахстан) очень важно для нашего развития".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер кипрского клуба "Омония" Хеннинг Берг на пресс-конференции перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Кайрата" в Казахстане.

Норвежский специалист отметил, что уровень организации чемпионата Кипра хороший. 52-летний тренер добавил, что встреча с сильными клубами в еврокубках принесет им пользу.

Отметим, что матч "Кайрат" - "Омония" начнется в 18:30 по бакинскому времени. Сегодня же в другом матче группы H "Карабах" примет "Базель". Стартовый свисток прозвучит в 20:45.