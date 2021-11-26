Хеннинг Берг: Мы знали силу "Карабаха"

"Это была хорошая игра. Мы знали силу соперника. Они хотели победить. Построили свою игру, опираясь на защиту, и добились этого. Я очень доволен игрой своей команды".

"Это была хорошая игра. Мы знали силу соперника. Они хотели победить. Построили свою игру, опираясь на защиту, и добились этого. Я очень доволен игрой своей команды".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА с "Карабахом" (2:2) заявил главный тренер кипрской команды "Омония" Хеннинг Берг .

52-летний норвежский специалист отметил второй забитый мяч своей команды: "Такие голы не часто увидишь".

"Не хочу комментировать работу судей. Я только не разглядел эпизод со второй желтой карточки, после которой последовало удаление нашего футболиста. Нормально расцениваю работу судей.

Кто больше заслуживает первое место в группе - "Карабах» или «Базель"? Рад, что смогли отнять очки у обеих этих команд. Мы могли обыграть "Базель" в первом матче. На своем поле с "Карабахом" играли в открытый футбол, но второй мяч многое изменил в той игре. Обе команды равны по силу", - заявил Берг.