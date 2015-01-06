"Хазар-Ленкорань" отправился в Турцию

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Футбольная команда Азербайджана "Хазар-Ленкорань" сегодня отправилась в Анталью (Турция) для проведения зимних учебно-тренировочных сборов. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, главный тренер Эльбрус Мамедов отправился в Анталью с 21 футболистом.

После первой половины сезона в оставшийся состав команды Э.Мамедов привлек 8 новых футболистов из второго состава - Ильяса Сафарзаде, Руслана Джафарова, Эльнура Исмаилова, Магсума Гамбарли, Ильгара Алекберова, Эльшана Рзазаде, Эльсевяра Бекирзаде и Нурхана Мансимзаде.

Эльнур Джафаров, находящийся в Санкт-Петербурге на турнире памяти Валентина Гранаткина в составе сборной Азербайджана из футболистов 1997 года рождения, после завершения соревнования направится в Турцию. Орхан Алиев, у которого истек срок контракта с ФК "Сумгаит", не был вызван в Анталью.

Отметим, что команда остановится в отеле Crystal Tat Beach в Белеке, где в рамках сборов в течение 20 дней будет сыграно 5 проверочных матчей.