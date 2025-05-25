Хави получил официальное предложение от саудовского клуба

Бывший главный тренер испанской "Барселоны" Хави Эрнандес может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.

Бывший главный тренер испанской "Барселоны" Хави Эрнандес может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Report со ссылкой на Foot Mercato, 45-летний специалист получил официальное предложение от клуба "Аль-Ахли".

Пока команду возглавляет Маттиас Яйссле, но саудовский клуб рассматривает вариант смены тренера после завершения сезона.

"Аль-Ахли" занимает пятое место в чемпионате Саудовской Аравии, а также одержал победу в Азиатской Лиге чемпионов.

Отметим, что Хави остается без работы с июня 2024 года после ухода из "Барселоны", где он работал главным тренером с ноября 2021 года.