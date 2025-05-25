О нас

Хави получил официальное предложение от саудовского клуба

Хави получил официальное предложение от саудовского клуба Бывший главный тренер испанской "Барселоны" Хави Эрнандес может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.
Футбол
25 мая 2025 г. 12:59
Хави получил официальное предложение от саудовского клуба

Бывший главный тренер испанской "Барселоны" Хави Эрнандес может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Report со ссылкой на Foot Mercato, 45-летний специалист получил официальное предложение от клуба "Аль-Ахли".

Пока команду возглавляет Маттиас Яйссле, но саудовский клуб рассматривает вариант смены тренера после завершения сезона.

"Аль-Ахли" занимает пятое место в чемпионате Саудовской Аравии, а также одержал победу в Азиатской Лиге чемпионов.

Отметим, что Хави остается без работы с июня 2024 года после ухода из "Барселоны", где он работал главным тренером с ноября 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xavi Səudiyyə Ərəbistanı klubundan rəsmi təklif alıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
25 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi